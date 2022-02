Bolsonaro diz que 'Brasil tem vocação de amizade com todas as nações'

Presidente Bolsonaro chega em Moscou, na Russia (foto: Alan Santos/PR) Na Rússia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (15/2), por meio das redes sociais, que o “Brasil tem vocação de amizade com todas as nações do mundo”. O chefe do Executivo compartilhou o que seriam imagens de notícias da visita de Dom Pedro II ao local em 1876 e, ao lado, em comparação, uma foto sua apertando a mão do presidente russo, Vladimir Putin. O encontro entre os dois está previsto para ocorrer amanhã.





"Em 1876, Dom Pedro II foi o 1° estadista brasileiro a visitar a Rússia. 146 anos depois, no ano em que comemoramos 200 anos da independência do Brasil, tenho a satisfação de realizar o mesmo percurso. Nosso Brasil tem vocação de amizade com todas as nações do mundo."





Bolsonaro desembarcou esta manhã em Moscou em meio a tensões militares envolvendo o país e a Ucrânia. O chefe do Executivo, que não tem agenda oficial prevista, postou um vídeo de sua recepção nas redes sociais.