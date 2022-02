Eleições 2022: Instagram e Facebook terão novas regras; entenda

AM

Nas eleições, Instagram e Facebook terão novas regras (foto: Pixabay/Reprodução) Facebook e o Instagram abriram um canal de denúncias ligado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida faz parte do processo de combate à disseminação de notícias falsas. Com a chegada do período eleitoral, oabriram um canal de denúncias ligado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida faz parte do processo de combate à disseminação de notícias falsas.

De acordo com a Meta, empresa por trás das redes sociais, uma vez recebida a denúncia, o post será analisado e, se o conteúdo reportado violar as políticas das plataformas, será removido das redes sociais.

“Nosso trabalho para garantir a integridade de eleições é contínuo. Nos últimos anos, acompanhamos centenas de eleições em países onde nossos aplicativos estão presentes. Temos aprendido e aperfeiçoado nossa abordagem para lidar com temas como desinformação, discurso de ódio e violência, e atualmente temos mais de 40 mil pessoas globalmente lidando com segurança e integridade”, disse a Meta em nota.

O desenvolvimento faz parte das ações previstas do Memorando de Entendimentos firmado por Facebook e Instagram com o TSE, como parte dos esforços de combate à desinformação para garantir a integridade do processo eleitoral brasileiro deste ano.

Além do canal de denúncias, o Facebook e Instagram vão adicionar novas ferramentas para as eleições. São elas:









Rótulo em posts sobre eleições - Desde dezembro, o Facebook e Instagram adicionaram um rótulo em postagens no país que tratam de eleições.



A partir dele, as pessoas são direcionadas ao site da Justiça Eleitoral, onde encontram informações oficiais sobre o sistema de votação e artigos rebatendo desinformação sobre o processo eleitoral.





Lembrete do dia da votação no feed - O Facebook e o Instagram mostrarão nos feeds dos usuários com mais de 16 anos no Brasil um lembrete sobre os dias de votação, a partir do qual as pessoas poderão buscar informações oficiais sobre o pleito e a sua seção de votação. Embora o voto seja obrigatório no país, a ferramenta é importante diante dos índices de abstenção nos ciclos eleitorais.





Treinamentos a autoridades eleitorais - As redes também vão promover seminários para os servidores do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para explicar sobre as medidas de combate à desinformação adotadas por Facebook e do Instagram e regras e políticas aplicáveis ao processo eleitoral, entre outros temas.





Mulheres na política - O Instagram lançará uma nova versão do "Guia de Mulheres na Política", com objetivo de incentivar a participação feminina nas eleições. O TSE auxiliará na divulgação e distribuição do conteúdo.





API da Biblioteca de Anúncios - A Meta ainda irá auxiliar o TSE maior acesso à interface de programação de aplicativo (API) da Biblioteca de Anúncios do Facebook, onde ficam visíveis conteúdos patrocinados ativos e inativos sobre eleições ou política no Facebook e no Instagram.



Com a API, as equipes do TSE poderão ter acesso aos dados disponíveis na Biblioteca de Anúncios, como faixa de valores pagos, total de impressões de um anúncio e datas em que a publicidade foi veiculada, a partir de uma pesquisa com base em palavras-chave personalizadas.