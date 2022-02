Ricardo Salles diz que 'Bolsonaro evitou 3ª Guerra Mundial' e é desmentido

O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, compartilhou uma fake news nas redes sociais na manhã desta terça-feira (15/2). Ele estava falando sobre o encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente russo Vladimir Putin, dizendo que o brasileiro evitou “a 3ª Guerra Mundial”.

Bolsonaro se encontra com Putin no dia de possível ataque russo à Ucrânia

Mais cedo, o governo Putin anunciou a retirada de parte das tropas da fronteira com a Ucrânia. Apoiadores do governo Bolsonaro atribuíram a decisão do russo ao presidente, incluindo Ricardo Salles. Ele usou uma imagem dos dois governantes com a manchete: “Putin sinaliza recuo na Ucrânia, presidente Bolsonaro evita a 3ª Guerra Mundial”, atribuindo à CNN.