Jair Bolsonaro viaja para a Rússia e diz que está torcendo pela paz

Jair Bolsonaro, presidente da República, que transmitiu o cargo para o vice-presidente, Hamilton Mourão: "Sabemos do momento difícil que existe naquela região. Temos negócios com eles. Em grande parte nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia" (foto: ALAN SANTOS/PR)

Brasília – Em meio à iminência de uma crise militar entre Ucrânia e Rússia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou na noite de ontem rumo a Moscou, em uma de suas viagens mais arriscadas. Horas antes, a apoiadores, o chefe do Executivo justificou que a visita tem cunho econômico e comercial, que o Brasil é “um país soberano” e “torce pela paz”. Apesar de aconselhado a remarcar a viagem, Bolsonaro optou por mantê-la.









No último dia 12, Bolsonaro também falou sobre a viagem e relatou que trataria de temas como “energia, defesa e agricultura". A expertise em cibersegurança e ciberdefesa da Rússia também é outro fator de interesse brasileiro. Isso porque Bolsonaro confia às Forças Armadas brasileiras a missão de auditar as urnas eletrônicas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) antes das eleições e pretende junto a Putin fechar acordos de cooperação para capacitar a inteligência militar brasileira. Devem participar das tratativas ministros militares do governo Bolsonaro.





Pouco antes do embarque, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), participou de solenidade de transmissão de cargo, na Base Aérea de Brasília. O general deverá comandar o Palácio do Planalto interinamente até o retorno do presidente, previsto para o dia 18.





Mourão também afirmou ontem que a viagem do presidente não deve causar problemas ao Brasil e comparou à recente visita do presidente argentino, Alberto Fernandez, ao país comandado por Putin. "Na semana passada, o presidente da Argentina esteve lá [na Rússia], zero trauma", disse a jornalistas.





O general defendeu ainda que a tensão na região é "fruto das pressões de ambos os lados". "Na minha opinião, vai ficar nesse jogo de pressão. A viagem do presidente é de um dia só, sem maiores problemas", afirmou. Na última sexta, às vésperas da viagem, o Itamaraty divulgou uma nota celebrando as relações diplomáticas do Brasil com a Ucrânia.





Amanhã, o chefe do Executivo brasileiro encontrará o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em ao menos duas ocasiões: numa reunião bilateral e durante um almoço no Kremlin, sede do governo russo. Se instado, o chefe do Executivo brasileiro foi orientado a responder pela saída diplomática, de negociação pacífica. Após isso, o presidente brasileiro irá se encontrar com o presidente da Duma de Estado, Câmara Baixa do Parlamento russo, e participará da entrega da oferenda floral no Túmulo do Soldado Desconhecido.





A previsão é de que ocorra ainda um encontro do presidente com empresários no Four Seasons, hotel cinco estrelas localizado na Praça Vermelha, principal cartão-postal de Moscou, onde o presidente e parte da comitiva ficarão hospedados. Na comitiva, estão ainda os ministros da Defesa, general Walter Braga Netto, das Relações Exteriores, Carlos França, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, testou positivou para a COVID-19 e não pôde participar.





Na quinta-feira, Bolsonaro ainda passará pela Hungria, de Viktor Orbán, outro avesso aos interesses ocidentais e à democracia – valores opostos ao que se espera de um país que planeja entrar na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).





A comunidade internacional está de olho na ida do presidente à Rússia. Ainda que o chefe do Executivo seja uma espécie de estranho no ninho diplomático, a dimensão do encontro poderá gerar consequências trágicas nas relações exteriores com o Brasil. Em compensação, ao presidente russo é dada a chance de provar ao mundo que o Ocidente não está contra ele em um dos momentos mais sombrios vividos pelo país.





MILITARES

Ainda que a parceria possa parecer boa, os militares brasileiros estão preocupados com a viagem de Bolsonaro por causa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A Ucrânia é aliada, sem fazer parte de fato do círculo. Mas as Forças Armadas estavam negociando a aceitação do bloco ao Brasil num centro muito importante e estratégico na Estônia. No entanto, a visita de Bolsonaro à Rússia, em meio ao impasse internacional, poderá ser um balde de água fria nos planos dos militares brasileiros. Segundo o diplomata Paulo Roberto Almeida, ex-presidente do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais (Ipri), ainda há a possibilidade de o presidente dos EUA, Joe Biden, tirar o status do Brasil de sócio da Otan.





“Os russos gostariam que nós comprássemos armamento militar deles, mas o próprio vice-presidente Mourão falou que o Brasil não tem interesse por causa da Otan e da manutenção dos equipamentos russos, que tem muita deficiência. O Brasil também não vai comprar sistema antimísseis, porque aí acabaria mesmo o sonho de pertencer ao círculo da Otan. Braga Neto vai fazer uma visita protocolar, trocar amabilidades, eles vão oferecer equipamentos e os brasileiros vão dizer que vão pensar”, avalia.