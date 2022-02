Bolsonaro se encontra com Putin no dia de possível ataque russo à Ucrânia

AM

Encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente russo, Vladimir Putin, está previsto para a quarta-feira (16/02) (foto: Alan Santos/PR ) O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou nas redes sociais mensagem decretando "dia patriótico nacional" na próxima quarta-feira (16/2). Decisão foi tomada após notícias que circularam nos últimos dias de que a Rússia planeja um ataque ao país nesse dia.

Também na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em reunião com o presidente russo Vladimir Putin. Bolsonaro foi aconselhado a desistir da viagem, mas insistiu em ir à Rússia para debater questões relativas ao agronegócio e outros tratados comerciais.

Na mensagem, o ucraniano Zelensky disse ainda que, "mais uma vez", uma data de invasão tem sido disseminada.



Mais de 100 mil soldados russos estão posicionados em vários pontos da fronteira com o país desde o fim do ano passado, e as tensões se intensificaram nas últimas semanas.





"Dizem-nos que 16 de fevereiro será o dia do ataque. Vamos fazer dele um dia de união. O decreto já foi assinado. Esta tarde vamos pendurar bandeiras nacionais, colocar fitas azuis-amarelas e mostrar ao mundo a nossa unidade", declarou.

Brasil

Questionado sobre o assunto, Bolsonaro disse que não falará da Ucrânia na reunião, mas de questões comerciais e de interesse do Brasil. A reunião entre ambos está marcada exatamente para a manhã de quarta-feira, dia 16, e a previsão é de que Bolsonaro embarcaria ainda hoje para Moscou.

“Tem a viagem à Rússia. Sabemos do momento difícil que existe naquela região. Temos negócios com eles, comerciais. Em grande parte nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia. Muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá, que dê tudo certo", apontou.



"A gente quer a paz, mas você tem que entender que todo mundo é ser humano aí. Vamos torcer para que dê certo. Dependendo de uma palavra minha, o mundo teria paz", concluiu.