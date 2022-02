MG: 358 cidades vão receber R$ 253 milhões para minimizar danos das chuvas

Chuvas deixam entrego em Minas Gerais. Na imagem a destruição em Governador Valadares (foto: Alexandre Guzashe/E.M/D.A.Press)



O senador Alexandre Silveira (PSD/MG) garantiu a liberação de mais de 253 milhões de reais do Ministério da Saúde para os 358 municípios mineiros que decretaram situação de calamidade ou emergência em decorrência das fortes chuvas ocorridas em Minas Gerais neste início de ano. O recurso será garantido por meio de antecipação das duas últimas parcelas mensais do Piso da Atenção Básica (PAB) e foi divulgado na Portaria 211/2022 do Ministério da Saúde, publicada no último dia 11. A expectativa é que os recursos sejam depositados nas contas dos Municípios ainda nesta semana.

“Eu continuo insistindo aqui em Brasília para garantir a atenção e a ação do Governo Federal para minimizar os efeitos das chuvas que provocaram danos em diversos municípios mineiros. Fruto desse esforço, o Ministério publicou essa portaria que contempla 358 municípios com recursos para serem aplicados na saúde”, explicou Silveira.





O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou as dificuldades que muitos municípios estão enfrentando e falou sobre a importância desses recursos nesse momento. “Minas foi fortemente afetada pelas enchentes e por isso a necessidade de fortalecer a atenção primária em saúde. Nós vamos antecipar esses recursos da atenção primária com 253 milhões. O senador Alexandre Silveira tem sido uma voz de Minas, tem procurado bastante o Ministério da Saúde para que a gente possa levar uma melhor atenção à saúde, sobretudo para aqueles que mais precisam” destacou.





O senador disse que agora seu esforço vai se concentrar no Congresso Nacional por meio de Projetos de Lei (PLN) de recursos orçamentários especiais e extraordinários enviados pelo Executivo para que, ao final do ano, esses municípios possam receber novamente esse montante antecipado.





“O governo federal agora antecipa as duas últimas parcelas desse ano do PAB, levando esse recurso imediato para esse momento de maior necessidade dos municípios. Vamos tentar durante o ano repor esse recursos por PLNs que virão do Executivo para que a gente possa chegar ao final do ano, se possível, sem precisar descontar esse recurso dos municípios. Os mineiros podem contar comigo para continuar lutando por Minas no Senado Federal e para apresentar respostas positivas em favor das políticas públicas, na saúde principalmente” afirmou.