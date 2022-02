Quatro anos depois de facada, Bolsonaro divulga vídeo pós-cirurgia

O assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados da rede social e o debate sobre a veracidade da facada voltou aos holofotes da internet. No Twitter, a trend “fakeada” impulsionou ainda mais o tema durante a manhã. O termo é uma referência a palavra “fake” (falso, em inglês).





“Todos nós temos uma missão aqui na terra, e essa missão será cumprida por mim, até o momento Deus quis assim”, disse o presidente na gravação.



Bolsonaro lamentou, ainda, a ausência nas comemorações do 7 de setembro de 2018. O ataque ocorreu nas vésperas do feriado nacional: "Infelizmente, não poderei comparecer, amanhã, mas estamos com o coração imenso. Sempre tendo o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”.



"Nunca fiz mal a ninguém. O que acontece na minha vida, desde que eu nasci, é uma chuva de pedras”, completou o presidente.



- Não me lembrava de ter falado após acordar da 1a. cirurgia na Santa Casa de Juiz de Fora/MG, e nem sabia que esse vídeo existia. Noite do dia 06 ou já madrugada de 07 de setembro de 2018.

- "Todos nós temos uma missão aqui na terra..." pic.twitter.com/5hljrx3Klj %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 14, 2022



Polarização

A facada levada por Bolsonaro rende teorias, seja entre a esquerda ou direita. Enquanto a base bolsonarista se empenha em não deixar o assunto ser esquecido, a oposição defende que a insistência no tema se trata de uma estratégia eleitoral.

No Twitter, o deputado federal Paulo Pimenta (PT/RS), líder da Bancada do partido em 2018 e 2019, definiu a publicação de Bolsonaro como “desespero”.





O desespero de Bolsonaro é tanto que está tentando aplicar uma espécie de Plano Cohen Tabajara. Ele ressucita a Fakeada para tentar um último suspiro diante da derrota iminente. A verdade é que o miliciano é o pior presidente da história do Brasil e o povo não aguenta mais. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) February 14, 2022

“O desespero de Bolsonaro é tanto que está tentando aplicar uma espécie de Plano Cohen Tabajara. Ele ressuscita a Fakeada para tentar um último suspiro diante da derrota iminente”, escreveu o deputado. "A verdade é que o miliciano é o pior presidente da história do Brasil", completou.





Investigação





O inquérito que investiga o caso foi reaberto pela Polícia Federal (PF) em novembro do último ano. A apuração foi retomada após o sinal verde do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília.





Até o momento, os dois primeiros inquéritos concluíram que o autor do ataque, Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho e sem mandantes.