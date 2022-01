Michele Bolsonaro (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)





A primeira-dama, Michelle Bolsonaro agradeceu, nesta segunda-feira (3/1), as orações e mensagens de apoio recebidas após a internação do presidente Jair Bolsonaro (PL).Ela acompanha o marido no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo e, por rede social, destacou que a internação é consequência da facada recebida pelo chefe do Executivo durante campanha eleitoral em 2018.





"Sequela que levaremos para o resto de nossas vidas. Mas Deus é bom e tem o controle de todas as coisas", escreveu.









O presidente esteve em Santa Catarina onde passou o final de ano , ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha mais nova, Laura, de 11 anos. Ele visitou o parque temático Beto Carrero World e, no kartódromo, dirigiu um dos carros da apresentação do Hot Wheels Epic Show! e realizou manobras de derrapagens. Em outro momento, foi de carona com um dos pilotos profissionais.









O presidente também postou o vídeo de uma visita à loja da Havan, propriedade de seu amigo Luciano Hang, em São Francisco do Sul. Bolsonaro foi recebido por funcionários sob palmas que ofereceram como presente um cooler, uma bola de futebol, uma bandeira e toalha de banho, todos com o tema verde e amarelo do Brasil.





O chefe do Executivo ainda dançou junto com o grupo ao som do grito de guerra da loja balançando os braços com os indicadores para o alto.



Ele ficou hospedado desde o último dia 27 no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul. Entre as atividades praticadas, o presidente andou de jet ski, cortou o cabelo, apostou uma "fezinha" na Mega-Sena e jantou em uma pizzaria.





No dia 31, passeou por São Francisco do Sul e visitou uma apoiadora de 95 anos . Em vídeo postado nas redes sociais, Bolsonaro apareceu a todo momento sem máscara sentado ao lado da idosa, identificada como Dona Zilah.





Ele ainda caminhou por uma feira e aproveitou a visita para comer pastel e tomar caldo de cana em uma lanchonete. Ontem, publicou nos perfis dele nas redes sociais um vídeo em que aparece provocando aglomeração de apoiadores numa praia de Santa Catarina.