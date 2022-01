Sem máscara, Bolsonaro visita idosa de 95 anos e caminha com apoiadores

Sem máscara, Bolsonaro abraça idosa de 95 anos (foto: Reprodução/jairbolsonaro/Twitter) O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue de férias no litoral de Santa Catarina com a família. Na sexta-feira (31/12), ele passeou por São Francisco do Sul e visitou uma apoiadora de 95 anos. Em vídeo postado nas redes sociais, Bolsonaro aparece a todo momento sem máscara. Ele senta ao lado da idosa, identificada como Dona Zilah, e tira fotos com ela.





Confira o vídeo:

- Uma visita e um caldo de cana.

- S. F. do Sul/SC, 31/dez/2021. pic.twitter.com/SZ3FGIrj7t — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2022





De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado usar máscaras, principalmente em locais fechados e durante aglomerações. Além da pandemia de covid-19, o Brasil enfrenta diversos casos de influenza A H3N2 e gripe.





Bolsonaro recebeu diversas críticas por tirar férias em Santa Catarina enquanto o estado da Bahia registra mortos, feridos e desabrigados por enchentes. Na quinta-feira (30/12), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acionou o Tribunal de Contas da União (TCU) contra “gastos exorbitantes” do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante férias no litoral.





“Solicitamos, diante do estado de emergência em que se encontram os municípios brasileiros e diante do envio insuficiente de recursos federais para mitigar a tragédia, que a eminente Corte defira medida cautelar para suspender os gastos com as férias do presidente e determinar a sua reversão ao socorro aos estados e municípios da Bahia e Minas Gerais, que foram atingidos pelas fortes chuvas e enchentes”, solicitou Randolfe.





No documento enviado ao TCU, o senador citou a fala de Bolsonaro, que disse que "espera não ter que voltar das férias antes do previsto”.