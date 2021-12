Bolsonaro vai ao Beto Carrero em meio a críticas por não visitar a Bahia

(foto: Reprodução/Facebook)

Curtindo recesso em Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou nesta quinta-feira (30/12) o parque temático Beto Carrero World. Segundo o G1, o chefe do Executivo chegou por volta das 11h e assistiu a uma apresentação do Hot Wheels Epic Show!. Depois, anunciado na pista, a caráter, usando macacão semelhante aos dos pilotos, Bolsonaro foi ovacionado pela plateia ao som de "mito".









Do outro lado, integrantes do governo saíram em defesa do presidente e tentaram diminuir o impacto negativo das críticas. Ministros como Fabio Faria (Comunicações), Gilson Machado (Turismo), Marcelo Queiroga (Saúde), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Anderson Torres (Justiça) e João Roma (Cidadania) enalteceram ações do governo federal nas áreas atingidas. O Ministério da Defesa publicou vídeos em que as Forças Armadas ajudam no resgate de pessoas e na doação de mantimentos para os desabrigados.





Bolsonaro está hospedado desde o último dia 27 no Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul. Entre as atividades praticadas, o presidente andou de jet ski, cortou o cabelo, apostou uma "fezinha" na Mega-Sena e jantou em uma pizzaria. Ele passará o final de ano acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro e da filha mais nova, Laura, de 11 anos. A previsão é que retorne a Brasília até o dia 3 de janeiro.





O presidente não mudou a rotina e continua provocando aglomerações mesmo após o deputado federal Coronel Armando (PSL-SC), que o recebeu na chegada a Santa Catarina, ter anunciado um dia depois que testou positivo para covid-19.





Segundo a assessoria do deputado, a comitiva presidencial foi informada do diagnóstico dele. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que Bolsonaro está "ótimo". Em coletiva de imprensa, na frente do Ministério da Saúde, Queiroga disse que falou com o presidente cedo. “O presidente está ótimo. Aliás, contato com pessoas que têm covid todos nós temos e, muitas vezes, a gente nem sabe, porque boa parte é assintomática”, afirmou na data.