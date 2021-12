COVID-19: Deputado testa positivo um dia após se encontrar com Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro (PL) com o deputado federal Coronel Armando (PSL-SC), em Santa Catarina (foto: Reprodução/ Twitter)

O deputado federal Coronel Armando (PSL-SC) comunicou que testou positivo para COVID-19 nesta terça-feira (28/12). O parlamentar esteve com o presidente Jair Bolsonaro (PL) na segunda-feira (27/12) em São francisco do Sul, em Santa Catarina.

Segundo a assessoria do deputado, a comitiva presidencial foi informada do diagnóstico dele. Nesta quarta-feira (29/12), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que Bolsonaro está "ótimo". Em coletiva de imprensa, na frente do Ministério da Saúde, Queiroga disse que falou com o presidente cedo. “O presidente está ótimo. Aliás, contato com pessoas que têm COVID todos nós temos e, muitas vezes, a gente nem sabe, porque boa parte é assintomática”, afirmou.

Recepcionando o Presidente na cidade de São Francisco do Sul/SC, onde junto com sua família irá passar a virada de ano para um merecido descanso.

Seja Bem Vindo Presidente Bolsonaro!

Santa Catarina se orgulha em recebê-lo mais uma vez!#FechadoComBolsonaro pic.twitter.com/Nfh9G9WrLC — Deputado Coronel Armando (@cel_armando) December 27, 2021

A assessoria de imprensa do Planalto, por sua vez, disse que não tem informações se o presidente irá se testar para a doença, pois ele não cumpre agenda oficial. Bolsonaro já teve COVID-19 em julho de 2020.

De férias, Bolsonaro chegou a Santa Catarina na tarde de segunda-feira e deve ficar no estado até a próxima semana, após o réveillon. Nesta terça, o presidente se encontrou com apoiadores e causou aglomerações pelas ruas de Santa Catarina.

- Com o povo em Santa Catarina (28/12/2021) pic.twitter.com/BXndRbBAej — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2021

Nas redes sociais, o chefe do Executivo foi criticado pelas férias enquanto moradores da Bahia sofrem com as enchentes que têm destruído casas e deixado milhares de desabrigados no estado.

O Coronel Armando testou positivo em dois testes feitos após a esposa receber o diagnóstico positivo para a doença. De acordo com a assessoria, os dois foram vacinados contra a COVID-19 e estão assintomáticos.