Bolsonaro: Esquerda precisa fazer panelaço para comemorar fim da corrupção

Presidente Jair Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta segunda-feira (27/12), durante conversa com jornalistas em Florianópolis, em Santa Catarina, que gravou um novo pronunciamento que será transmitido no feriado de Ano-Novo. Em tom de brincadeira, o chefe do Executivo fez uma piada com a esquerda brasileira.