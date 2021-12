General Heleno cria novas regras para uso de redes sociais institucionais

General Heleno cria novas regras para uso de redes sociais do governo (foto: Tânia Rego/Agência Brasil) O general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), editou, nesta segunda-feira (27/12), a instrução normativa para o uso seguro das mídias sociais nos órgãos da administração pública.

Com isso, Heleno estabelece novas regras para publicações nas redes sociais de órgãos governamentais. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União.

De acordo com a nova regra, "os perfis institucionais mantidos em mídias sociais deverão ser administrados e gerenciados por equipes compostas por militares, servidores efetivos ou empregados públicos".

Agora, pessoas de fora da administração pública federal ficam impedidas de controlar redes sociais do governo. Por exemplo, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), que desde a campanha eleitoral monitora o perfil do pai.