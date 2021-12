Bolsonaro é criticado por férias durante chuvas na Bahia: 'Vagabundo'

Bolsonaro durante férias (foto: Reprodução/Instagram) O presidente Jair Bolsonaro ganhou um adjetivo nada elogioso nas redes sociais nesta terça-feira (28/12): vagabundo. O chefe do Executivo é alvo de intensas críticas de usuários do Twitter por viajar para Santa Catarina, andar de jet ski e pescar, enquanto moradores da Bahia sofrem com as enchentes que têm destruído casas e deixado milhares de desabrigados no estado. A hashtag #BolsonaroVagabundo é o assunto mais comentado da rede social durante todo o dia.

"O presidente em férias em Santa Catarina. O vice-presidente em férias na parte não alagada da Bahia. E o país à deriva em toda a velocidade, na direção dos rochedos. Só faltam os violinistas do Titanic. #BolsonaroVagabundo", escreveu uma usuária.





O chefe do Executivo desembarcou em Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina nesta segunda-feira (27/12), e deve ficar no estado até a próxima semana. Para jornalistas que o esperavam no aeroporto da cidade, ele afirmou que foi "tirar uma folga".





Os usuários também alfinetaram os apoiadores do presidente. “Bahia pedindo ajuda e esse merda de férias. Tem que ser muito fdp para ainda apoiar esse bosta e não adianta usar a desculpa do PT porque não cola mais (nunca colou)”, declarou uma usuária, que foi apoiada por outras 328 pessoas que curtiram o tuíte.





O artista Orlando Guerreiro fez uma observação sobre a ausência do presidente na agenda oficial como chefe do Executivo. “Bolsonaro não está de férias, está, sim, faltando ao trabalho, pois sequer transmitiu o cargo ao vice”, declarou. Na agenda do chefe do Executivo, não há compromissos oficiais marcados.





Uma usuária também comparou a atitude de Bolsonaro com os dois últimos presidentes petistas: Lula, que sobrevoou Santa Catarina em 2008 após sofrer enchentes; e Dilma Rousseff, que visitou a Boate Kiss e chorou ao ver o local após o incêndio que matou centenas, em 2013. “Não temos presidente, temos um parasita vagabundo mamando dinheiro público e destruindo nosso país”, escreveu a usuária.





Políticos da oposição também participaram da hashtag. O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou que Bolsonaro, de férias, continua a fazer "nada na vida". "O presidente que nunca fez nada na vida, e, enquanto a Bahia sofre com tanta tragédia e tantos desabrigados, continua não fazendo nada, de férias e pescando. #BolsonaroVagabundo", escreveu o parlamentar.





Já o senador Eliseu Neto (Cidadania-SP) pediu para os seguidores que ajudassem a fortalecer a hashtag. "Vamos ajudar a subir essa tag. No meio de um desastre de chuva na Bahia o vagabundo está de férias", alfinetou.





A cantora Zélia Duncan também criticou o comportamento de Bolsonaro. "Quanto mais gente desabrigada pelas enchentes na Bahia, mais ele acelera o jetski na cara do povo", escreveu.





Memes se multiplicam em hashtag: "Não fez nada o ano todo e tá de férias de novo".





Os internautas também criaram montagens de momentos em que o presidente está em festa ou boceja em compromissos oficiais para afirmam que Bolsonaro “não faz nada”. Confira alguns: