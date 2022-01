Bolsonaro diz que passará por exames 'para possível cirurgia'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) atualizou na manhã desta segunda-feira (3/1) o status da sua internação e disse que pode passar por nova cirurgia. Ele foi levado às pressas para o Hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo, com suspeita de uma nova obstrução intestinal.

Presidente Jair Bolsonaro (PL) é internado novamente com suspeita de uma nova obstrução intestinal

Segundo o chefe do Executivo, ele começou a passar mal após o almoço de domingo (2/1) e chegou ao hospital na madrugada de hoje e o colocaram na sonda nasogástrica. “Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal”, informou.Ele deixou o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul (SC) — onde celebrava a virada do ano e o recesso de fim de ano — ao final da noite de domingo e desembarcou na capital paulista por volta da 1h30.