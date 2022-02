Ministério antecipa R$ 253 milhões para cidades atingidas por chuvas em MG

Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Myke Sena/MS ) Após as fortes chuvas que atingiram Minas Gerais, o Ministério da Saúde publicou, nesta sexta-feira (11/2), a Portaria nº 211, que antecipa R$ 253,2 milhões para 358 municípios atingidos pelas inundações.





“A resposta sanitária adequada é uma defesa do nosso ministério e do Governo Federal, que não vai deixar os municípios desamparados em um momento crítico. É necessário prevenir e conter o possível aumento de doenças de transmissão hídrica, a exemplo da leptospirose e das diarreias, além do agravamento de doenças crônicas”, afirma.





De acordo com o Ministério da Saúde, 42% dos municípios de Minas, cerca de 359, serão beneficiados com a iniciativa.