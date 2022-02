Silveira diz que Kalil é 'caminho natural' do PSD nas eleições em MG

Senador Alexandre Silveira (PSD-MG) (foto: Roque de Sá/Agência Senado) Recém-empossado, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), afirmou, nesta sexta-feira (11/2), que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), deve ser a escolha óbvia do partido para as eleições deste ano.

“Nosso caminho natural é o prefeito de Belo Horizonte, reeleito com 63% dos votos, aprovado. Alguém com fala reta e franca e que muito tem de afinidade com o povo mineiro. O prefeito é o candidato natural do PSD. Desde que seja uma opção dele, tem total e completo respaldo do partido — em nível estadual e nacional”, afirmou Silveira.





De acordo com o senador, O PSD vem discutindo, primeiro, suas "peculiridades regionais", para depois focar em um projeto nacional. "Sabemos que esse é o período de conversar e dialogar em busca de uma sinergia que seja melhor para Minas e para o Brasil”, explica.





Nesta sexta-feira, o senador e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antonio Anastasia visitaram a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), onde se encontraram com o presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV).





Durante o bate-papo, Silveira comemorou a importância de Minas Gerais no Congresso Nacional, com Rodrigo Pacheco (PSD) na presidência do Senado.





“É importante ressaltar a importância de Minas, hoje, no Congresso Nacional, liderado pelo presidente Rodrigo Pacheco. Tivemos grandes conquistas no último ano”, disse.

Convite recusado





Silveira tomou posse no Senado Federal no início deste mês, como suplente de Antonio Anastasia, que assumiu o novo cargo no TCU. O mandato se encerra no fim deste ano, e Silveira deve tentar permanecer no cargo nas eleições.









“Independentemente de quem quer que seja o presidente, a instituição presidência da República convidou alguém que ainda não tinha sequer assumido para liderar o governo no Senado. Essa resposta já foi dada ao presidente. Minha prioridade é honrar os mineiros. Tenho uma missão muito árdua, que é substituir um dos maiores senadores da história da República, que foi Antonio Anastasia”, disse ao falar sobre o assunto.





O senador ainda relembrou que precisa discutir pautas importantes e citou um projeto que fez justiça a funcionários da saúde e da segurança em Minas Gerais.





Ontem, o Senado aprovou com 68 votos favoráveis e apenas 2 contrários, o relatório de Silveira a favor do projeto de Lei Complementar (PLP 150/2020), que permite aos servidores públicos da saúde e da segurança pública contarem com o período de maio de 2020 a dezembro de 2021 para aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço. A proposta agora segue para sanção presidencial.