XP/Ipespe: Lula tem 43% e Bolsonaro, 25%; Moro e Ciro empatam com 8%

Lula lidera pesquisa seguido por Bolsonaro. Ciro e Moro empatam (foto: AFP/REPRODUÇÃO) A pesquisa XP/Inesp, divulgada nesta sexta-feira (11/2), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando isolado a corrida eleitoral, com 43% das intenções de voto. Em segundo lugar está o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 25%.





Ciro Gomes (PDT) e o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) estão empatados em terceiro lugar, cada um com 8%. João Doria (PSDB) tem 3%, André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) marcaram 1% cada e Rodrigo Pacheco (PSD), Alessandro Vieira (Cidadania) e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) não pontuaram.





Cenário sem Lula

A pesquisa também simulou um segundo turno sem o nome do ex-presidente Lula.





Ciro Gomes aparece com a maior possibilidade de ser eleito, com 45% das intenções de voto, contra Bolsonaro, com 33%. Neste caso, brancos e nulos contabilizaram 22%.





Em um possível embate entre João Doria e Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo também seria eleito com 40% das intenções de voto contra 34% do chefe do Executivo federal. Brancos e nulos contabilizaram 26%.





Caso Moro vá para a disputa com Bolsonaro, existe uma possibilidade de empate técnico. Na pesquisa XP/Inesp, Moro aparece com 38% das intenções e Bolsonaro com 32%. Brancos e nulos contabilizam 30%.



Confira os resultados de um possível segundo turno:

Lula 54% x Bolsonaro 31% – brancos e nulos, não responderam ou não votariam são 15%;

Lula 51% x Moro 31% – 18% votariam em branco ou nulo, não responderam ou não votariam;

Lula 50% x Ciro 26% – brancos e nulos, não responderam ou não votariam são 24%;

Lula 53% x Doria 29% – 18% votariam em branco ou nulo, não responderam ou não votariam;

Ciro 45% x Bolsonaro 33% – 22% votariam em branco ou nulo, não responderam ou não votariam;

Doria 40% x Bolsonaro 34% – 26% votariam em branco ou nulo, não responderam ou não votariam;

Moro 32% x Bolsonaro 30% – 38% votariam em branco ou nulo, não responderam ou não votariam

Pesquisa

A pesquisa IPESPE realizada no período de 7 a 9 de fevereiro de 2022 com amostra nacional de 1.000 entrevistados, representativa do eleitorado brasileiro, de 16 anos e mais, de todas as regiões do país; com cotas de sexo, idade e localidade; e controle de instrução, renda e recall do voto presidencial 2018. As entrevistas foram telefônicas pelo Sistema CATI IPESPE.





A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. Os percentuais que não totalizam 100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta.





A pesquisa IPESPE foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03828/2022. Sua divulgação está autorizada a partir de 10 de fevereiro de 2022.