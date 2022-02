Agostinho: Zema 'não está aberto a conversar' sobre Recuperação Fiscal

O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (foto), esteve com Anastasia e Alexandre Silveira nesta sexta (11) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 11/2/22)

Entenda o caso

Resistência a contrapartidas dificulta planos do governo

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), criticou, nesta sexta-feira (11/2), a decisão do governador Romeu Zema (Novo) de apelar, ao Supremo Tribunal Federal (STF), para viabilizar a votação sobre a possível adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal Federal (RRF) . O ingresso no plano depende do aval dos deputados estaduais, mas parte deles teme as contrapartidas do pacote.Zema crê que o Regime de Recuperação Fiscal é fundamental para aliviar os problemas financeiros do estado. A dívida de Minas Gerais com a União está em cerca de R$ 140 bilhões, mas uma liminar suspende a necessidade de pagar o passivo. Há temor por uma cassação da medida cautelar. Em outubro último, o ministro Luis Roberto Barroso deu seis meses para o estado aprovar uma lei que trate da entrada no RRF.Agostinho Patrus, no entanto, acredita que o tema pode ser debatido de forma política. Na Assembleia, o Regime de Recuperação Fiscal tramita em regime de urgência a pedido do governo e, por isso, tranca a pauta de votações em plenário, impedindo a análise de outros temas - exceção feita a assuntos ligados ao combate à pandemia de COVID-19."Sempre acreditei na boa conversa e no que é próprio de nós, mineiros: a busca pelo consenso, de sentar à mesa e discutir as questões. Quando um dos lados resolve judicializar a questão, dá uma demonstração de que não está aberto a conversar. Que quer, simplesmente, que isso seja definido por um ministro do Supremo [Kassio Nunes Marques], a quem acataremos 100% a decisão que tomar", disse, após questionamento doNunes Marques foi citado por Agostinho em virtude de ser o ministro responsável por analisar, no Supremo, o pedido do governo para garantir a votação do pacote de ajuste fiscal.O deputado concedeu entrevista à imprensa após se reunir com o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), recém-empossado no cargo. Antonio Anastasia, novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), também participou do encontro. Foi uma visita de cortesia da dupla ao presidente do Parlamento mineiro."Isso [o pedido ao STF para viabilizar a votação] não vai de encontro a nossa história e tradição de conversar e buscar consenso e unidade nas questões", completou o político do PV.Na semana passada, Zema entrou com ação na Suprema Corte para conseguir colocar a Recuperação Fiscal em pauta. Na peça, a Advocacia-Geral do Estado (AGE) afirma que a Assembleia descumpre a Constituição da República ao não colocar o tema em votação.No documento, assinado pelo advogado-geral mineiro, Sérgio Pessoa, e por Zema, a argumentação utilizada é a de que o "esforço governamental" para tentar pautar a Recuperação Fiscal não pode ser "descartado"."O prejuízo maior será, sem dúvida, para toda a sociedade mineira quando, enfim, a conta chegar em valores e condições que não possam mais ser negociadas", pontua trecho do pedido do Palácio Tiradentes.Nesta semana, entretanto, o Legislativo mineiro ganhou prazo para se manifestar no STF sobre a Recuperação Fiscal . A Corte vai ouvir a Assembleia antes de tomar qualquer decisão sobre impor - ou não - a votação do projeto.Hoje, Agostinho Patrus defendeu que os Poderes conversem permanentemente sobre o assunto. "O diálogo tem que ser permanente. Não é uma coisa que você diz 'até hoje eu dialogo, mas depois de amanhã, não'".A fim de corrigir as distorções financeiras estaduais, a Recuperação Fiscal prevê medidas como um teto de gastos atrelado à variação do IPCA para crescimento das despesas. Saúde e educação são exceções. O pacote também contempla a previsão de venda de estatais.Os pontos previstos no regime despertam a atenção de deputados, que temem os efeitos que as medidas podem causar à população . Por isso, neste momento, não há consenso que garanta a votação."Em tese, estaríamos, no último ano de legislatura, votando condicionantes para os dois próximos governos, que ainda vão ser eleitos. Não me parece que é o caminho [adequado] neste momento", pontuou o líder da oposição, André Quintão (PT), no início dos trabalhos legislativos deste ano.Na base governista, porém, a percepção é diferente. Recém-empossado líder da coalizão de partidos que apoia Zema, Roberto Andrade (Avante) assegura que a Recuperação Fiscal é a única saída para estancar os problemas de caixa. Ele confia que, se o projeto for posto em análise formal, há votos suficientes para a aprovação.Se a liminar que garante a suspensão do pagamento da dívida for cassada, cálculos do Executivo apontam que o estado terá de desembolsar, de imediato, cerca de R$ 30 bilhões. "Aí o governo não vai ter dinheiro para pagar nada. O caixa do governo explode - e o estado vai, literalmente, à falência. Não há outra solução", alertou Andrade, nesta semana.