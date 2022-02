'Capitã Cloroquina' troca Ministério da Saúde pelo do Trabalho

Mayra Pinheiro durante reunião da CPI da COVID, em maio de 2021 (foto: Jefferson Rudy/Senado Federal)



Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina" por defender medicamentos e métodos de tratamento comprovadamente ineficazes contra a COVID-19, deixou nesta segunda-feira (14/02) o Ministério da Saúde. Pinheiro continua no Governo Federal, onde passará a atuar no Ministério do Trabalho e Previdência.





A pasta, inclusive, foi extinta em janeiro de 2019 com o início do mandato do então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Porém, o ministério foi recriado em julho de 2021.