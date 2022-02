Manifestantes impedem pipa de alçar voo em apoio a Bolsonaro

Apoiadores foram impedidos de levantar pipa em apoio a Bolsonaro

População impede apoiadores de Bolsonaro de levantar pipa no Marco Zero do Recife



Várias pessoas inclusive turistas proibiram apoiadores do presidente. pic.twitter.com/7ABFuCseKC %u2014 Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) February 13, 2022

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se viram obrigados a deixar de lado o plano de levantar uma pipa, nesse domingo (13)/1), no marco zero do Recife, Pernambuco - local tem o nome original de Praça Barão do Rio Branco, porém ficou conhecido como Praça do Marco Zero pelo fato de que nela encontra-se o quilômetro zero das estradas de Pernambuco.Dois vídeos estão circulando nas redes sociais - com protestos da população local, além de turistas que passavam pelo local -, do protestos provocados pela intenção dos bolsonaristas de levantar uma pipa em apoio ao atual mandatário do País no Estado natal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário de Bolsonaro na disputa pela reeleição, de acordo com as pesquisas eleitorais.Os vídeos mostram a pipa no chão, enquanto um dos organizadores berra, grita e sinaliza para outros colegas para que eles chamassem a polícia. Em vão. Apesar da chegada dos policiais, a pipa em apoio a Bolsonaro não alçou voo.