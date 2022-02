Mário Frias é obrigado a deixar comitiva de Bolsonaro em viagem à Rússia

O secretário especial de Cultura, Mário Frias, participaria da viagem de Bolsonaro à Rússia e Hungria, após polêmico gasto de R$ 39 mil em Nova York (foto: Instagram/Reprodução - 16/9/21)

Por determinação do presidente Jair Bolsonaro (PL), o secretário especial da Cultura, Mário Frias, se viu forçado a cancelar sua participação na missão que viaja hoje à Rússia para visita a Moscou, e, depois, a Budapeste, na Hungria. Bolsonaro manteve a agenda, a despeito da tensão geopolítica na região, que envolve o país comandado por Vladimir Putin, a Ucrânia, ameaçada de invasão russa, e os Estados Unidos.









Em live postada ontem em redes sociais, Frias falou sobre a polêmica que envolveu sua recente viagem à Nova York, em dezembro. Em razão dos gastos no deslocamento e durante os cinco dias que passou na metrópole norte-americana, tendo quatro compromissos em agenda, a despesa de R$ 39 mil virou alvo de pedido de investigação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público (MP). Apenas com passagens aéreas o secretário gastou R$ 26 mil.





Nova polêmica criada ontem destacou nas redes sociais a Secretaria de Cultura. O secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciuncula, saiu em defesa do chefe, Mario Farias, e chamou o escritor Paulo Coelho de “maconheiro” e “idiota”. As ofensas foram feitas pelos Twitter em resposta a uma postagem de Paulo Coelho que comentava o cancelamento da ida de uma comitiva da Secretaria Especial da Cultura para Rússia, Hungria e Polônia.





Paulo Coelho comentou, em sua conta no Twitter, o cancelamento da ida da comitiva. “Finalmente uma boa decisão de Jair Bolsonaro: limar os palermas Mario Frias e André Porciuncula – que prometem e não mostram os recibos da mamata da viagem aos EUA – de continuar o turismo tosco”, disse.





Ao responder a postagem, Porciuncula rebateu dizendo que não viajou para Nova York com Frias e que a viagem à Rússia foi adiada devido a “tensões na região”. “Maconheiro, palerma é você. A viagem foi remarcada devido as tensões na região, mas ainda iremos, temos acordos culturais internacionais para celebrar com a Rússia e Hungria”, disse Porciuncula.