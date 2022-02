Braço direito de Mario Frias chama Paulo Coelho de 'maconheiro' e 'idiota'

Secretário André Porciuncula e o escrito Paulo Coelho (foto: Reprodução da internet/Instagram/Agência O Globo/Divulgação - 25/03/2014)



O secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciuncula, saiu em defesa do chefe secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro, Mario Farias, e chamou o escritor Paulo Coelho de "maconheiro" e "idiota". As ofensas foram feitas pelos Twitter em resposta a uma postagem de Coelho que comentava o cancelamento da ida de uma comitiva da Secretaria Especial da Cultura para Rússia, Hungria e Polônia. O secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciuncula, saiu em defesa do chefe secretário especial da Cultura do governo Bolsonaro, Mario Farias, e chamou o escritor Paulo Coelho de "maconheiro" e "idiota". As ofensas foram feitas pelos Twitter em resposta a uma postagem de Coelho que comentava o cancelamento da ida de uma comitiva da Secretaria Especial da Cultura para Rússia, Hungria e Polônia.













Finalmente uma boa decisão de @jairbolsonaro : limar os palermas @mfriasoficial e @andreporci - que prometem e não mostram os recibos da mamata da viagem aos EUA - de continuar o turismo tosco.

Lembro q não permitiram o Festival do Capão captar recursos. Mas nós vimos a tempo pic.twitter.com/ADI8zYcqQ9 — Paulo Coelho (@paulocoelho) February 13, 2022

Coelho comentou, em sua conta no Twitter, o cancelamento da ida da comitiva. "Finalmente uma boa decisão de Jair Bolsonaro: limar os palermas Mario Frias e André Porciuncula - que prometem e não mostram os recibos da mamata da viagem aos EUA - de continuar o turismo tosco", disse.









Maconheiro, palerma é você. A viagem foi remarcada devido as tensões na região, mas ainda iremos, temos acordos culturais internacionais para celebrar com a Rússia e Hungria. E idiota, eu não fui para NY, Mário fez uma delegação pequena e econômica. pic.twitter.com/aCwxuJY0NL — André Porciuncula (@andreporci) February 13, 2022

O escritor se refere a viagem de cinco dias para Nova York (EUA), feita por Frias, para tratar de um projeto audiovisual com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie, que teria custado R$ 39 mil. De acordo com o Portal da Transparência, só em passagens aéreas o secretário gastou R$ 26 mil.





Ao responder a postagem, Porciuncula rebateu dizendo que não viajou para Nova York com Frias e que a viagem à Rússia foi adiada devido a "tensões na região". "Maconheiro, palerma é você. A viagem foi remarcada devido as tensões na região, mas ainda iremos, temos acordos culturais internacionais para celebrar com a Rússia e Hungria", disse.