Sem vacina, Mario Frias testa positivo para COVID

Secretário especial de Cultura Mario Frias (foto: Roberto Castro/Mtur) O secretário especial de Cultura Mario Frias, de 50 anos, testou positivo para COVID-19, informou a pasta nesta quarta-feira (19/1), por meio das redes sociais. Ex-ator já declarou que não se vacinou contra a doença e que também não pretende se imunizar.





Segundo a nota da Secult, o ator está "sem sintomas e vai seguir em casa, onde cumprirá protocolo de recuperação indicado pelo Ministério da Saúde".





Frias é o quarto membro do Executivo a testar positivo para a doença este mês. A ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, foi a primeira a declarar ter contraído o vírus, no último dia 12.





O ministro do Turismo, Gilson Machado, informou no sábado (15) que o seu teste deu positivo e, na segunda (17), Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho, disse estar acometido pela doença, afirmando estar com “uma gripe forte”.