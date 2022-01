Lula ignora críticas e diz não ver 'problema nenhum' em chapa com Alckmin

Ex-presidente Lula deu entrevista coletiva nesta quarta (foto: PR/REPRODUÇÃO) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse, nesta quarta-feira (19/1), durante entrevista coletiva, que não teria "problema nenhum" em fazer chapa com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido). A possível chapa vem criando um racha dentro do Partidos dos Trabalhadores.

Na entrevista, Lula disse que sua candidatura à Presidência nas eleições deste ano ainda não está definida e também ressaltou que Alckmin está sem partido no momento.

“Eu não sou candidato para ser protagonista, eu sou candidato para ganhar as eleições. Ganhar é mais fácil do que governar, e governar significa ter adquirido possibilidades muito grandes de conversar com as pessoas. Por isso é que precisamos fazer alianças, construir parcerias”, disse Lula.

Uma ala do PT acredita que o ex-governador paulista não é confiável para ser candidato a vice do líder petista. Esse movimento é liderado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) que já expressou preocupação pelo fato de Alckmin não ter afinidades históricas com o partido.





Ao falar sobre os questionamentos dentro partido, Lula confirmou ter convergências com o ex-tucano.





“Nós temos divergência? Temos, por isso, pertencemos a partidos diferentes. Mas isso não impede, se for necessário, que você construa a possibilidade de as divergências serem colocadas no canto, e você coloca as convergências em outro canto para poder governar”, complementou.

Aos jornalistas, Lula também confirmou que nem ele nem Alckmin falam sobre o assunto porque não haveria candidatura definida.