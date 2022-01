Temer: 'É um equívoco o PT ignorar Dilma, porque ela tem presença nacional'

AM

"Ela foi presidente da República, ela tem seus adeptos. Acho que ela pode colaborar com a campanha. Vou dar um palpite aqui com muito cuidado, mas acho um equívoco ignorarem, porque ela tem uma presença. É uma presença nacional que pode ser utilizada, não tenho dúvidas disso", afirmou ao podcast "Descomplica, Kelly".





LEIA TAMBÉM: Petistas fazem petição contra Alckmin: 'Golpista neoliberal' Uma ala do PT acredita que o ex-governador paulista não é confiável para ser candidato a vice do líder petista. Esse movimento é liderado pela ex-presidente que já expressou preocupação pelo fato de Alckmin não ter afinidades históricas com o partido.

Em conversa com Lula, Dilma chegou a dizer que o ex-tucano seria “seu Temer”. Fazendo referência á atuação do ex-presidente Michel Temer durante o processo de impeachment dela, no qual a petista alega ter sido um “golpe” arquitetado por ele, oposição e Centrão.





O processo de impeachment da ex-presidente foi iniciado em 2015 após uma denúncia por crime de responsabilidade oferecida pelo procurador Hélio Bicudo e os advogados Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal. O processo foi finalizado em 2016, com a cassação do mandato de Dilma.