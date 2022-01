Lula deu entrevista coletiva para falar de sua pré-campanha (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)





“Espero que Alckmin esteja junto, sendo vice ou não. Me parece que ele já se definiu como oposição não só a Bolsonaro como ao Doria aqui em São Paulo. O PSDB do Doria não é o projeto social-democrata do Mario Covas, do José Serra, criado no período da Constituinte. Na hora que tiver de acontecer, terei um imenso prazer de marcar outra coletiva. Se for Alckmin, que seja, como foi com o José Alencar.”





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista coletiva, apenas para “veículos independentes”, nessa quarta-feira, em São Paulo, que não vê “problema algum” em formar chapa com Geraldo Alckmin (sem partido) para “ganhar e governar este país”.





“Falar que vai fazer uma consulta sobre vacinação em criança é uma das coisas mais absurdas neste país. Ainda mais em um país que já foi respeitado no mundo pela cultura de vacinação, abolindo várias doenças que agora começam a voltar.” É o jeitão de Lula, tanto que tem mais...





“Eu não imaginava que iríamos ter um retrocesso como estamos tendo agora. Eu não imaginava que um país que foi capaz de realizar as Diretas já, um país que alcançou a sexta maior economia do mundo. Eu não imaginava que pudéssemos retroceder tanto.”





Já que Lula entrou na seara econômica, melhor aproveitar para um registro capaz de produzir um pouco de otimismo. Os bancos digitais aumentaram o acesso da população brasileira a produtos financeiros, com destaque para a parcela de baixa renda.





Atualmente, 19% dos brasileiros têm conta em bancos digitais e 30% estão nas classes D e E. É o que revela pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva. Os dados são do ano passado, mas o presidente do instituto, Renato Meirelles, atualizou.





O presidente do Instituto Locomotiva aponta facilidades do processo atual: “Você tira uma foto de si mesmo e consegue provar que é você com uma simples foto. Não precisa mais mandar aqueles 50 documentos. Isso torna o sistema financeiro mais democrático e mais acessível para a parcela da população que não era tão bem atendida antes”.





E tem mais uma notícia econômica. O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB) calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), que dispensa apresentações, indicou crescimento de 1,8% na atividade econômica em novembro de 2021, em comparação ao mês anterior.









Para o coordenador do Monitor do PIB da FGV, Cláudio Considera, a economia brasileira em novembro reverteu a trajetória de queda e estagnação que ocorria desde abril do ano passado.

Primeira desembargadora

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), com jurisdição em Minas Gerais, já tem definida a sua primeira desembargadora. É Mônica Sifuentes, que atuava no TRF-1. O prazo para que os integrantes da corte pedissem remoção ao TRF-6 acabou ontem. A corte vai dar expediente no prédio da Justiça Federal, em BH. Mônica Sifuentes está na magistratura há três décadas. É especialista em tráfico internacional de pessoas pela American University Washington College of Law (EUA). Obteve também o título de mestre em direito econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na Faculdade de Direito de Lisboa (Portugal), se tornou doutora em direito constitucional. Foi, por mais de 10 anos, juíza de Enlace no Brasil para a Conferência de Haia de Direito Internacional Privado.





Não vacinou

O secretário especial da Cultura (Secult) do governo federal, Mário Frias, informou, ontem, que seu teste deu positivo para a COVID-19. Ele disse que está em casa e sem sintomas e vai cumprir o “protocolo de recuperação indicado pelo Ministério da Saúde”. E ainda fez questão de deixar claro que não se vacinou contra a pandemia. Pode piorar ainda mais? Então, vamos lá. Mário Frias também disse não pretende se imunizar.





Túnel do tempo

Para lembrar, Frias chamou o passaporte de vacinação no Rio de Janeiro de “porcaria criminosa” ao relatar que a mulher e a filha teriam sido expulsas de um hotel no Rio de Janeiro. A fila anda. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, assim como o ministro do Turismo, Gilson Machado, além da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, foram contaminados também.





Quer pomada?

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), atacou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). “Ele aumentou o ICMS de tudo, menos do Hipoglós”, afirmou, arrancando risadas dos apoiadores e da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que estava ao lado do presidente. E foi ela quem disse: “Ele está ganhando para síndico agora, né”. E acrescentou: “Está advogando em causa própria”. Com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo citou as multas em São Paulo por desrespeitar o uso de máscaras e chamou o tucano de “calcinha apertada”.





Evite o local

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), informa que atua no buraco aberto na Avenida Cristiano Machado. Ela já conseguiu resolver os rompimentos na rede de drenagem e começa a fechar o buraco. Os veículos estão sendo desviados para a pista do Move e retornam para a pista mista logo depois do trecho onde a obra está ação. A orientação do órgão é para evitar o local. A BHTrans informou que houve retenção na altura da Rua Pitangui, próximo ao túnel no sentido Bairro/Centro e chegando até o elevado da Rua Jacuí.





Pinga-fogo

Em tempo, ainda sobre a PBH: A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que vai passar de nove para 27 escolas que vão funcionar como pontos de vacinação infantil contra a pandemia da COVID-19.





E tem mais. A vacinação em escolas tem como objetivo manter a segurança das crianças da capital, para que esse público não fique em contato direto com pacientes que apresentam sintomas respiratórios e que estão sendo atendidos nas unidades de saúde.





Além do desenvolvimento de novos testes para atender às demandas de monitoramento epidemiológico, a Fiocruz tem sido responsável pela produção de testes para o diagnóstico da COVID-19 desde o início do enfrentamento à pandemia.





Até o momento, já foram entregues cerca de 45 milhões desses testes. Atualmente, a Fundação Oswaldo Cruz é o maior produtor nacional de testes rápidos para o diagnóstico da doença e o maior fornecedor do Sistema Único de Saúde (SUS).





O que mais dizer em um dia como este? Melhor é deixar para lá. FIM!