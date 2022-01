''Alckmin precisará ser melhor ou igual a Alencar''

Brasília – Pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ontem que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) precisa ser "melhor ou igual" ao seu ex-vice-presidente José Alencar. Lula governou o Brasil de 2003 a 2010 e teve Alencar como vice por todo esse período. "Duvido que alguém tenha a sorte de ter o vice que eu tive como o José Alencar. Espero que se as forças políticas que apoiam se o Alckmin é vice, que ele esteja ouvindo o que estou falando, porque ele tem que provar que ele vai ter que ser igual ou melhor que o José Alencar, e aí eu estarei muito tranquilo. Porque o vice tem que ajudar a governar este país", afirmou Lula, em entrevista coletiva.





Lula tem realizado uma série de reuniões desde o ano passado, a fim de concentrar forças para as eleições presidenciais de 2022. Uma delas foi com Alckmin, governador de São Paulo entre 2001 e 2006 e de 2011 a 2018 e candidato à Presidência da República em 2006, quando perdeu justamente para Lula, que teve 60,82% dos votos válidos no segundo turno.





Na mesma resposta em que faz o paralelo com José Alencar, mineiro da cidade de Muriaé, o ex-presidente abordou a possibilidade de se aliar com o ex-rival. Parte da base de Lula não aprova a ideia de Alckmin se unir ao petista, mas Lula pondera a situação. "O problema é que quando a gente pensa política às vezes a gente pensa no que a pessoa foi e a gente tem medo de pensar no que a pessoa vai ser. O ser humano, ele é mutante, ele vai se transformando. Uns se transformam para pior, vejo muitos comentaristas na televisão brasileira que eram extremistas de esquerda há 20 anos e hoje são direitistas, e fazem julgamento dos outros todo dia", disse.





RESISTÊNCIA





A possível chapa vem criando um racha dentro do PT. Lula afirmou que sua candidatura à Presidência nas eleições deste ano ainda não está definida e também ressaltou que Alckmin está sem partido no momento. “Eu não sou candidato para ser protagonista, eu sou candidato para ganhar as eleições. Ganhar é mais fácil do que governar, e governar significa ter adquirido possibilidades muito grandes de conversar com as pessoas. Por isso é que precisamos fazer alianças, construir parcerias”, disse.





Lula confirmou ter convergências com o ex-tucano. “Nós temos divergência? Temos, por isso pertencemos a partidos diferentes. Mas isso não impede, se for necessário, que você construa a possibilidade de as divergências serem colocadas no canto, e você coloca as convergências em outro canto para poder governar”, complementou. Aos jornalistas, Lula também confirmou que nem ele nem Alckmin falam sobre o assunto porque não haveria candidatura definida. (Com agências)