Moro chama Lula de canalha e diz: 'Você será derrotado'

Moro foi o responsável pelas condenações de Lula na Lava-Jato na primeira instância (foto: Agência Brasil/Reprodução) Depois de ter sido chamado de “canalha” pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (19/1), o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) respondeu o petista via redes sociais.

No post, Moro diz que Lula será derrotado. O ex-juiz se coloca como pré-candidato às eleições presidenciais deste ano, e, assim como, Lula, vem construindo uma possível campanha.





“Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro para financiar ditaduras”, rebateu Moro. “E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petrobras. Você será derrotado. Só ofende pois não tem como explicar a corrupção no seu governo”, .





Mais cedo, durante coletiva de imprensa para blogs da esquerda, Lula voltou a disparar contra Sergio Moro ao falar dos processos da Lava-Jato contra ele.



“Eu tive sorte do povo brasileiro que me ajudou a provar a farsa que foi montada contra mim em vida. Consegui desmontar o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos. O Dallagnol, a mentira, as fake news, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles”, disse Lula.





Moro ficou conhecido por comandar, entre março de 2014 a novembro de 2018, em primeira instância, os processos relacionados aos crimes identificados na Operação Lava-Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas.





Em 2017, o ex-juiz condenou Lula, decisão posteriormente anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento de um habeas corpus, em 23 de março de 2021. A Segunda Turma da Corte considerou que Moro atuou com parcialidade em relação ao ex-presidente Lula.