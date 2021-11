Mario Frias é hospitalizado em Brasília com dores fortes no fêmur

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, deu entrada no hospital nesta terça-feira (23/11) após sentir dores na perna.

De acordo com nota oficial emitida pela pasta, o secretário sentiu fortes dores no fêmur e foi admitido no Hospital Alvorada, em Brasília. Ele foi avaliado, medicado e passa bem. Segundo a pasta, ele já está em casa e segue trabalhando remotamente.