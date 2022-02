Mario Frias gastou R$ 39 mil para encontrar lutador em Nova York

De acordo com o Portal da Transparência, só em passagens aéreas o secretário gastou R$ 26 mil. O secretário foi de classe executiva.

Frias foi para os Estados Unidos acompanhado de seu secretário-adjunto, Hélio Ferraz de Oliveira, que gastou outros R$ 39 mil. Ao todo, a viagem dos dois saiu por cerca de R$ 78 mil.

Renzo Gracie é mestre em jiu-jitsu e iniciou no esporte com o lendário Rolls Gracie na academia de Copacabana, Rio de Janeiro. O lutador é grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).





Gracie tem uma escola de jiu-jítsu em Nova York onde já treinaram celebridades como o ator Keanu Reeves e o cineasta Guy Ritchie, ex-marido de Madonna. Ele acabou de ser biografado pelo ex-secretário federal da Cultura Roberto Alvim, demitido em janeiro de 2020 por gravar um vídeo em que faz apologia do nazismo.

Com a palavra, Mario Frias

Nas redes sociais, Mario Frias acusou a mídia de sensacionalismo. “É impressionante a falta de ética de alguns jornalistas, os quais ignoram as mais comezinhas condutas retas que deveriam pautar a atividade de comunicação”, escreveu o secretário.





De acordo com ele,ele não pagou o valor divulgado por essa viagem. “Não viajei de executiva e a finalidade da viagem não foi da forma como colocaram nas inverídicas manchetes”, disse.





“Tenho todos os documentos que comprovam a mentira propalada por esses jornalistas e estamos avaliando notificá-los para prestar explicações, de forma judicial, sobre essas fantasiosas informações”, finalizou.