Idosa que xinga Bolsonaro em vídeo vive de doações e ajuda de um filho

Desabafo da idosa viralizou nas redes sociais e aplicativos na terça-feira

Vídeo em que uma idosa de 73 anos manda o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “ir para o inferno” enquanto recebia uma doação de ossos para fazer uma sopa em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, viralizou na internet nesta semana. Segundo um site local, ela é ex-catadora de materiais recicláveis, não consegue mais trabalhar por problemas de saúde e também não se aposentou.



Idosa de Vitória da Conquista (BA) diz que pega ossos no açougue para poder fazer um caldo e desabafa: "volta pro inferno, Bolsonaro"











Segundo a matéria do portal de notícias, Maria Alves, conhecida como Nair, é de Palmeira dos Índios (AL) e mora em Vitória da Conquista desde 1969. Viúva, teve um filho e criou outro. Hoje, ela mora sozinha no Bairro Patagônia. Ela não tem celular ou televisão.





Ela nunca trabalhou com carteira assinada e não conseguiu se aposentar ou se inscrever no Bolsa Família, substituído hoje pelo Auxílio Brasil. Durante muito tempo, viveu da renda obtida como catadora de materiais recicláveis. Ela diz ter construído a casa onde vive com o dinheiro da venda de latinhas.





Hoje, com problemas de saúde como diabetes e hipertensão, ela depende de vários medicamentos e conta com a ajuda de doações e do filho, que faz bicos, para sobreviver.





O vídeo

“Eu me revoltei. Eu estava com muita raiva. Estou muito fraca e é de fome! Aqueles ossos que eu peguei ainda dividir com outra pessoa. Não é só eu nessa situação não”, disse sobre a noite em que posou para o vídeo na porta do açougue.



As imagens foram registradas por um conhecido. “Nesse mundo em que nós vivemos, uma pessoa que não tem uma renda, como é que ela vai comprar um quilo de carne de R$ 50?”





“Agora, os velhos estão enfraquecendo tudo (sic) com esse miserável do Bolsonaro. Olha a minha situação. Não é só a minha, são mais (sic)”, reclamava, enquanto segurava dois pedaços de ossos com pouca carne.





Ela diz que as pessoas vão aos açougues, pegam os restos da carne e fazem um caldo para beber em casa. Revoltada, ela continua.





“Sai logo desse lugar aí, satanás. Vai pro inferno! Porque os pobres não podem mais comprar um quilo de carne para se alimentar. Olha aqui, infeliz. Olha como os pobres estão vivendo, os velhos estão vivendo!”, diz, acrescentando que Lula (PT) deveria entrar no lugar dele.





“Nosso país tá bagunçado. Nosso país não era assim. As coisas tá tudo caro (sic). Doa em quem doer, eu digo que Bolsonaro bagunçou nosso Brasil”, disse na entrevista ao portal de Vitória da Conquista.