Pré-candidato a deputado, Queiroz usa redes para atacar adversários

Fabrício Queiroz no momento da sua prisão pela PF em 2020 (foto: PF/Reprodução)

O ex- policial militar aposentado Fabrício Queiroz, flagrado em operação financeira ao depositar R$ 89 mil sem precedência na conta da primeira dama Michelle Bolsonaro, utiliza o Instagram para provocar os adversários e defender sua visão "patriótica". O ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) avisou em janeiro que deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.





Queiroz publicou um vídeo no Instagram na quarta-feira (9/2) no qual chama Max Guilherme Machado de Moura, um dos principais assessores do presidente Jair Bolsonaro (PL), de mentiroso. Além disso, afirma que ele ajudou Max a conquistar o atual cargo.

No vídeo, Queiroz contesta uma fala de Max, em que ele explicava que sua experiência no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) o preparou para assumir o cargo ao lado do presidente. "O Bope é a minha segunda casa. Cheguei aqui para trabalhar com o presidente Jair Bolsonaro, primeiro por Deus, segundo pelo próprio presidente, e digo com toda certeza que, em terceiro, pelo próprio Bope, devido às minhas especializações", disse Max na gravação.





Ao rebater, Queiroz ironizou o assessor do presidente. "Tem que rir. Tem que agradecer a Deus mesmo Max. Mas por ter me conhecido, por eu ter te ajudado a ser policial e te pegado pelo braço e dado esse emprego junto ao presidente. Mas é mérito seu que você é leal. Agradeça a Deus e ao Queiroz. Mentiroso".





Redes



O vídeo circulou em grupos bolsonaristas de WhatsApp com paródias da música Quero Que Tu Vá, de Ananda e Joker Beats. Na nova letra, as falas destacam o apoio à reeleição de Bolsonaro e reforçam críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O uso das redes sociais por Queiroz nos últimos meses tem chamado a atenção dos internautas. Nesta quinta-feira (10), por exemplo, ele publicou vídeos participando de manifestações de policiais militares do Rio de Janeiro que reivindicam aumento salarial. Com isso, cresceram as especulações de que o ex-assessor deverá concorrer ao cargo de deputado federal.