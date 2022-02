Rodrigo Pacheco: "Defender nazismo não é liberdade de expressão"

Pacheco marcou para hoje sessão solene em homenagem às vítimas do holocausto (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)





A senadora Simone Tebet (MDB-MS) citou projeto de lei que altera o art. 20 da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar como crime a apologia ao nazismo, a prática de saudações nazistas e a negação, a diminuição, a justificação ou a aprovação do holocausto. A matéria está em trâmite no Congresso.





Na segunda-feira, o apresentador do Flow Podcat, Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark, abordou o tema enquanto ocorria o debate sobre regimes radicais de esquerda e direita, e Monark saiu em defesa da criação de um partido nazista no Brasil.



O deputado Kim Kataguiri (PSL-SP), presente no programa, criticou a Alemanha por ter criminalizado o nazismo após a Segunda Guerra Mundial. Por causa dos comentários, Monark foi demitido do programa e a Procuradoria-Geral da República abriu investigação contra ele e Kataguiri para saber se houve apologia ao nazismo, considerada crime no Brasil.





Ontem, o comentarista político Adrilles Jorge foi demitido da Jovem Pan depois que, na tarde de terça-feira, encerrou sua participação num programa de emissora com um gesto associado a saudação nazista.