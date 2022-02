PGR apura apologia ao nazismo por parte de Monark e Kataguiri

Monark e Kim Kataguiri (foto: Redes Sociais/Reprodução) Flow Podcast, Bruno Aiub, o Monark, durante o programa transmitido na segunda-feira (7/2). A assessoria criminal da Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu, nesta terça-feira (8/2), um procedimento para apurar se houve apologia ao nazismo por parte do deputado Kim Kataguiri (Podemos-SP) e do ex-apresentador do, Bruno Aiub, o Monark, durante o programa transmitido na segunda-feira (7/2).

“A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei", disse o podcaster.





Em resposta, ao falar sobre discriminação contra minorias, o deputado Kim Kataguiri citou o exemplo do nazismo e disse que a ideologia não deveria ter sido criminalizada. “Qual é a melhor maneira de impedir que um discurso mate pessoas e que um grupo étnico racial morra? É criminalizar? Ou é deixar que a sociedade tenha uma rejeição social?”, disse o congressista.





A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) também participou do programa. Ela repudiou as falas e relembrou que a "liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca em risco a vida do outro".

"O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco", afirmou a parlamentar.





O Flow é atualmente um dos podcasts com maior audiência no Brasil e conta com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. O youtuber Igor Coelho, conhecido como Igor 3K, apresenta o bate-papo.