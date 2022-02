Após defender partido nazista, Monark está fora do Flow

Monark é demitido do Flow (foto: Instagram/Reprodução) Estúdios Flow após defender a criação de partidos nazistas no Brasil durante uma transmissão nessa segunda-feira (7/2). O youtuber Monark foi desligado doapós defender a criação de partidos nazistas no Brasil durante uma transmissão nessa segunda-feira (7/2).





Anúncio foi feito em comunicado postado nas contas do 'Podcast Flow' nas redes sociais





No texto, o Estudios Flow diz que o podcast surgiu de um “sentimento de liberdade, pluralidade e transparência”. “Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades”, diz.





“Reforçamos nosso comprometimento com a Democracia e Direitos Humanos, portanto, o episódio 545 foi tirado do ar. Comunicamos também a decisão que a partir desse momento, o youtuber Bruno Aiub (Monark) está desligado dos estúdios Flow”, afirma o comunicado.

No texto, o Estudios Flow também se desculpam com a comunidade judaica e com os fãs do projeto.

Confira:

Entenda

O episódio, no qual Monark defendeu o nazismo, foi ao ar nessa segunda-feira (7/2) e contava com a presença dos deputados federais Kim Kataguiri (Podemos-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP).

A fala em defesa do partido nazista aconteceu quando o debate se aprofundava sobre os papéis da direita e esquerda no Brasil.



“A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei", disse o podcaster. Tabata rebateu na hora e relembrou que a "liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca em risco a vida do outro". "O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco", afirmou a parlamentar.

O Flow é atualmente um dos podcasts com maior audiência no Brasil e conta com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Além de Monark, o youtuber Igor Coelho, conhecido como Igor 3K, apresenta o bate-papo.