Podcaster Monark defende a criação de um partido nazista no Brasil

Comentários foram feitos nessa segunda-feira (7/2) durante entrevista no Podcast Flow (foto: Reprodução/Podcast Flow) Não é de hoje que os posicionamentos de Monark, youtuber e apresentador do podcast 'Flow', repercutem nas redes sociais. Durante uma entrevista, nessa segunda-feira (7/2), com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), o podcaster defendeu a existência de um partido nazista no Brasil que fosse reconhecido pela lei.





"A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei", comentou Monark.

"Deveria existir um partido Nazista legalizado no Brasil"



"Se o cara for anti-judeu ele tem direito de ser Anti-judeu"



Eu tinha achado que ele tinha superado todos os limites no último papo de racismo, mas ele conseguiu se superar de um jeito... pic.twitter.com/h9Tf7g8TYg %u2014 Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) February 8, 2022





"Liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca em risco a vida do outro. O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco", pontuou Tabata.



O podcaster questionou a deputada como o nazismo coloca os judeus em risco. "De que forma? Quando (o nazismo) é uma minoria, não põe. Mas era (um risco) quando era uma maioria", rebateu.





Além de defender o nazismo, Monark defendeu durante o programa o direito de ser anti-judeu.



"Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha o direito de ser. Você vai matar quem é anti-judeu?", perguntou. "Anti-vida de outra pessoa?", questionou a parlamentar.





Na sequência, Monark afirmou que ser anti-judeu é ir contra os ideiais judeus.





"Judaísmo não é um sistema de ideias. Judaísmo é uma identidade, é uma religião, uma raça", respondeu Tabata.





O apresentador defendeu suas falas afirmando que todo questionamento é válido.

Repercussão

Nas redes sociais, as falas do podcaster repercutiram. Confira alguns dos comentários:





"Ele está cometendo um crime muito grave, ao defender um partido nazista em rede nacional. Qualquer um pode acionar o min público (sic) neste caso. As marcas que financiam o programa também podem ser processadas!", escreveu um usuário.

Ele está cometendo um crime muito grave, ao defender um partido nazista em rede nacional.

Qualquer um pode acionar o min público neste caso. As marcas que financiam o programa também podem ser processadas!

"A gente confunde muito liberdade de expressão com crime. Ainda não entendemos os dois conceitos. O Monark precisa arcar com as consequências. É criminosa sua fala. E ela precisa ser desconstruída. Fez bem em difundi-la de forma contrária", pontuou outro.

A gente confunde muito liberdade de expressão com crime. Ainda não entendemos os dois conceitos. O Monark precisa arcar com as consequências. É criminosa sua fala. E ela precisa ser desconstruída. Fez bem em difundi-la de forma contrária.





"Essa conversa de liberdade pra legitimar discurso de ódio é algo que me irrita profundamente", escreveu.

Essa conversa de liberdade pra legitimar discurso de ódio é algo que me irrita profundamente

*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte