Patrocinadores repudiam fala nazista de Monark e encerram contrato com Flow

Monark e Igor comandavam o Flow (foto: Divulgação/) podcast Flow, os patrocinadores do programa encerraram os contratos com o canal do Youtube. Após repercussão negativa, Depois que o youtuber Monark defendeu a criação de um partido nazista no Brasil no, os patrocinadores do programa encerraram os contratos com o canal do Youtube. Após repercussão negativa, Monark foi demitido do Flow Estúdios, nesta terça-feira (8/2).

A primeira empresa a se posicionar contra as falas nazistas foi a Flash Benefícios. Em nota, publicada nas redes sociais, a empresa diz que nasceu de um movimento em busca da liberdade. “Acreditamos em uma sociedade igualitária sem qualquer discriminação”, diz a nota.

“Diante de um absurdo desses é preciso reagir e por isso solicitamos o encerramento da nossa relação com os Estúdios Flow.”





Quem também deixou o programa foi o Ifood. “O iFood não mantém mais relação comercial com o Flow Podcast. Nossa decisão de encerrar o patrocínio do podcast foi tomada, de forma definitiva, em novembro de 2021. A marca do iFood já foi retirada dos materiais que constam no site do Flow Podcast”, pontua.

A rede de vestuário Insider Store, que tem como sócio um judeu, também retirou o patrocínio do canal de Monark.





“A Insider, que até ontem fazia parte do grupo de patrocinadores do Flow Podcast vem a público declarar seu total desligamento do referido programa. Esperamos que o apresentador faça uma retratação formal e que seja destituído de suas funções por violar direitos fundamentais. Que medidas cabíveis sejam tomadas e que sirvam de exemplo para que posicionamentos como este nunca mais aconteçam”, comunicou a empresa em nota divulgada à imprensa e nas suas redes sociais.

Entenda

O episódio, no qual Monark defendeu o nazismo, foi ao ar nessa segunda-feira (7/2) e contava com a presença dos deputados federais Kim Kataguiri (Podemos-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP).

A fala em defesa do partido nazista aconteceu quando o debate se aprofundava sobre os papéis da direita e esquerda no Brasil.



“A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei", disse o podcaster. Tabata rebateu na hora e relembrou que a "liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca em risco a vida do outro". "O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco", afirmou a parlamentar.

O Flow é atualmente um dos podcasts com maior audiência no Brasil e conta com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Além de Monark, o youtuber Igor Coelho, conhecido como Igor 3K, apresenta o bate-papo.