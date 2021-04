STF determina que Rodrigo Pacheco instale a CPI da COVID-19

Pedido ao presidente do senado foi feito pelo ministro do STF, Luis Roberto Barroso (foto: Nelson Jr./SCO/STF )

Depois de pedido formulado pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (8/4) que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instale a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, que tem objetivo apurar as irregularidades do governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia.

Barroso deferiu o pedido que tem como alvo Bolsonaro e também o ex-ministro Eduardo Pazuello.





“Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar ao presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito, na forma do Requerimento SF/21139.59425-24”, publicou o ministro do STF.





Aguarde mais informações