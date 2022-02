Moro: Bolsonaro é 'trapalhão' por ir à Rússia em conflito com a Ucrânia

--> --> --> -->

O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro chama Bolsonaro de 'trapalhão' por insistir na viagem à Rússia em momento de momento de conflito com a Ucrânia (foto: Sergio Dutti)

UM TRAPALHÃO NO KREMLIN. Bolsonaro tem a incrível capacidade de estar no lugar errado e na hora errada. Sua inexplicável ida à Russia neste momento nos antagoniza com todo o Ocidente e é mais um constrangimento para a diplomacia brasileira. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) February 14, 2022

Um dia antes de o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixar o País para uma viagem oficial à Rússia, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, usou as redes sociais para criticar o ex-chefe. Moro renunciou à magistratura para assumir o cargo de ministro no governo de Bolsonaro.

“um trapalhão no Kremlin (sede do governo russo). Bolsonaro tem a incrível capacidade de estar no lugar errado e na hora errada. Sua inexplicável ida à Russia neste momento nos antagoniza com todo o Ocidente e é mais um constrangimento para a diplomacia brasileira”, postou o ex-ministro, que saiu do governo acusando o presidente de interferir na gestão da Polícia Federal, corporação sob o guarda-chuva do ministério que o ex-juiz comandava.

A despeito da recomendação de especialistas em diplomacia e do pedido dos governos dos estados para que cancelasse a viagem, em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, inclusive com risco de uma guerra, Bolsonaro manteve a agenda programada desde o ano passado.