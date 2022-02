Bolsas operam em queda por temor de invasão da Ucrânia

As Bolsas mundiais operavam em queda expressiva nesta segunda-feira, consequência da preocupação com uma possível e iminente invasão da Rússia à Ucrânia.



Os retrocessos eram consideráveis nos primeiros minutos de operação na Europa, com perdas de 3,68% em Milão, de 3,51% em Paris, de 3,28% em Frankfurt e de 1,91% em Londres. Na Rússia, o índice RTS recuava 4,29%.



Os mercados asiáticos fecharam em queda: Tóquio perdeu 2,23%, enquanto as Bolsas chinesas registraram retrocessos moderados (Hong Kong -1,41%, Xangai -0,98%).



Na sexta-feira, Wall Street também fechou em queda.



