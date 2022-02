Moro responde ataques de Lula e diz que 'ele tem medo' da Lava Jato

Sergio Moro responde ataques de Lula e diz que petista 'tem medo' (foto: Agência Brasil/ AFP) Pré-candidato às eleições à presidência da República, o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) respondeu aos ataques do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (15/2). Na manhã de hoje, o petista chamou o concorrente às eleições de “medíocre” e afirmou que ele “sem a toga não vale nada”.









O destempero do Lula confirma o que sempre pensei: ele tem medo da Lava Jato e do que o meu projeto representa. Não preciso da toga para enfrentar ninguém. A verdade basta. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) February 15, 2022







Mais cedo, em uma entrevista à Rádio Banda B, de Curitiba, o ex-presidente chegou a dizer que não considera o ex-juiz para uma possível disputa no segundo turno das eleições. “Eu não considero ele nem candidato. O papel que ele está fazendo em cada entrevista é tão ridículo, que eu quero que ele se exponha mais, quero que ele tenha mais tempo na televisão e dê mais entrevistas em rádios. Quero que ele se coloque na frente da imprensa para se desnudar, porque aquele homem sem toga não vale nada”, provocou Lula.





O petista deu adjetivos para o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de “deus de barro criado por parte da imprensa” e “medíocre”, apontando que os planos de Moro sempre foram de entrar para a política e ganhar destaque. “Esse cidadão sempre teve a pretensão de ser político e sair da mediocridade que ele é enquanto pessoa humana e tentar ganhar notoriedade na política”, disse.

“Ele não sabe o que ele fez e não sabe o que ele vai fazer. A impressão que tenho quando ele fala é que ele sabe cada vez menos das coisas deste país. Ele foi uma invenção, foi um deus de barro criado por setores da mídia brasileira que está desmoronando e não sei onde ele vai parar”, apontou.





Lula comentou a Lava Jato: “O que aconteceu comigo em 2018 é que tinha uma pequena quadrilha montada dentro do Ministério Público e um juiz que resolveram contar a maior mentira da história desse país”. Ele ainda disse que terá prazer de debater sobre as acusações de corrupção com os concorrentes às eleições.