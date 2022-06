Moro diz que vai 'circular' pelo Paraná até definir candidatura

Sergio Moro durante pronunciamento em evento do União Brasil no Paraná (foto: Reprodução/YouTube União Brasil) Depois de ter domicílio eleitoral negado em São Paulo por decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), o ex-juiz federal Sergio Moro (União) afirmou nesta terça-feira (14/06) que irá "circular" pelo Paraná até tomar uma decisão sobre candidatura. O ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública estava, até a última semana, como pré-candidato ao Senado por São Paulo nas eleições de 2022.









"Há muitos questionamentos se vou ser candidato a deputado, senador, eventualmente governador. Mas, no fundo, o meu objetivo primário, agora, é circular o Paraná, me reconectar com o povo paranaense. E essa decisão vai ser tomada adiante, juntamente com o União Brasil, tanto com o nacional como aqui com União Brasil do estado do Paraná", complementou.

Destino





Moro teve o domicílio eleitoral negado na última terça-feira (7) . Com isso, caso o ex-juiz federal queira se candidatar no pleito deste ano, em outubro, precisará sair como candidato do Paraná, estado onde nasceu.





"E, acima de tudo, quem vai decidir isso é a população paranaense, ouvindo-os, vendo o que eles têm dos seus problemas, dos seus relatos, das soluções que eles buscam. É eles que vão decidir qual vai ser meu destino aqui dentro da política paranaense", finalizou Moro.