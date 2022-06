Após troca de domicílio ser negada, Moro cancela entrevistas em BH

Sergio Moro, ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública (foto: Reprodução/Twitter Sergio Moro) Estado de Minas e a rádios da cidade. A decisão que invalidou o domicílio eleitoral de Sergio Moro (União Brasil) em São Paulo (SP) alterou os planos do ex-juiz e ex-ministro. Moro, que estará em Belo Horizonte nesta quarta-feira (8/6) para conversar com apoiadores, cancelou entrevistas que daria aoe a rádios da cidade.









O parecer desfavorável ao antigo titular da pasta de Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro (PL) foi dado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).





O único compromisso do ex-juiz na cidade que não foi derrubado pela decisão é um encontro com apoiadores às 12h, em um hotel da Savassi.





Ele está na Capital mineira para lançar o Movimento Organizado República e Ordem - cuja junção das iniciais forma, justamente, o sobrenome Moro.





O ex-juiz trabalha para ter candidatos de seu grupo em estados como Minas Gerais e São Paulo. Lideranças da versão mineira do Movimento Moro, inclusive, nem são filiadas ao União Brasil - o que dá caráter pluripartidário a seu projeto.





Moro participaria, no início da noite, do podcast "Em Entrevista", transmitido no YouTube do Portal Uai. Moro previa deixar BH no início da tarde de amanhã. Os adiamentos anteciparam a saída dele da capital mineira. O voo do ex-juiz para Brasília (DF) parte na tarde de hoje.

Moro diz estar surpreso com decisão

A decisão do TRE-SP impede que moro tente ser deputado federal ou senador por São Paulo. Ele pode recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Neste momento, volta a valer o registro residencial de Moro em Curitiba (PR).





"Recebi surpreso a decisão do TRE de São Paulo na ação proposta pelo PT. Nas ruas, sinto o apoio de gente que, como eu, orgulha-se do resultado da Lava Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve meus próximos passos. Mas é certo que não desistirei do Brasil", disse o ex-titular da pasta de Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro (PL).





Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Moro avalia disputar o Senado pelo Paraná.





Moro sinalizava ser pré candidato a presidente pelo Podemos. No União Brasil, partido para o qual se mudou no fim de março, o nome ao Palacio do Planalto é do deputado federal Luciano Bivar (PE).