Moro após ter candidatura barrada em SP: 'A gente não vai ficar de fora'

Moro (dir.) falou a apoiadores ao lado de Márcio Coimbra, líder de seu movimento em Minas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 8/6/22)

Futuro de Moro está indefinido

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) declarou nesta quarta-feira (8/6), em um hotel na região Centro-Sul de Belo Horizonte, que não vai desistir da eleição de 2022.Este foi o único evento não cancelado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro (PL) após decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O parecer da corte invalidou a troca de domicílio eleitoral dele de Curitiba (PR) para a capital paulista "A gente não vai ficar fora dessas eleições. A gente vai precisar de gente boa no Congresso, nos governos estaduais e nas assembleias", disse.A fala do ex-juiz aconteceu durante um evento com cerca de 50 apoiadores para o lançamento do Movimento Organizado República e Ordem (MORO). O grupo pretende lançar candidatos próprios em vários estados, incluindo Minas Gerais."Estamos analisando a partir da decisão de ontem. Tenho várias alternativas a serem seguidas e queremos fazer algo bastante seguros dos passos a serem caminhados", declarou.Moro, que daria entrevistas aoe a rádios da cidade, cancelou as conversas justificando precisar avaliar as mudanças no cenário político antes de retomar os contatos com a imprensa . O ex-juiz também adiou uma palestra que daria na capital mineira "Se nosso objetivo agora está complicado e distante, vamos dar um 'recompasso'".A decisão do TRE-SP impede que Moro tente ser deputado federal ou senador por São Paulo. Ele pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, volta a valer o registro residencial de Moro em solo paranaense.O recurso que deu origem à decisão negativa a Moro foi impetrado pelo PT paulistano. O argumento foi que o ex-juiz não possui nenhum vínculo profissional na cidade, e que teria apresentado o endereço de um hotel como comprovante de residência."Recebi surpreso a decisão do TRE de São Paulo na ação proposta pelo PT. Nas ruas, sinto o apoio de gente que, como eu, orgulha-se do resultado da Lava-Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve meus próximos passos. Mas é certo que não desistirei do Brasil", afirmou ele, ontem, pelo Twitter.Moro ensaiou uma candidatura presidencial pelo Podemos. No União Brasil, partido para o qual se mudou no fim de março, o nome ao Palácio do Planalto é do deputado federal Luciano Bivar (PE) . Por isso, é cotado a concorrer ao Senado ou à Câmara dos Deputados.Embora não tenha tratado diretamente das possibilidades que tem caso não consiga o recurso junto ao TSE ou decida não tentar reverter a decisão, Moro pode, segundo "O Estado de S. Paulo", disputar a vaga paranaense de senador.