Partido de Moro, União Brasil escolhe Bivar como pré-candidato a presidente

Deputado Luciano Bivar será o nome levado pelo União Brasil à mesa de negociações sobre a unificação da 'terceira via' (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

NOTA OFICIAL



A Comissão Executiva Nacional Instituidora do União Brasil aprovou na manhã desta quinta-feira, 14 de abril, por unanimidade, a indicação do presidente nacional do partido, deputado Luciano Bivar, como pré-candidato à presidência da República. %u2014 União Brasil 44 (@uniaobrasil44) April 14, 2022

O deputado federal Luciano Bivar (PE) foi escolhido, nesta quinta-feira (14/4), o pré-candidato do União Brasil à presidência da República. A indicação, agora, será levada às cúpulas de PSDB, Cidadania e MDB. As três legendas têm acordo para anunciar, em 18 de maio, um nome de consenso para ser o pré-candidato do grupo ao Palácio do Planalto.Fruto da fusão entre DEM e PSL, o União abriga o ex-juiz Sergio Moro, que no fim do mês passado se desfiliou ao Podemos para se juntar à nova agremiação. Moro chegou a se colocar como possível postulante ao Planalto, mas seu projeto nacional encontra resistência de integrantes da nova legenda . A indicação de Bivar, por sua fez, foi unanimidade entre os componentes da direção do partido."A partir de agora, conforme combinado previamente, o União Brasil se reunirá com os demais partidos que compartilham os mesmos ideais e projetos em busca de um nome de consenso", lê-se em comunicado emitido pela agremiação.Por causa da indicação, Bivar não será o representante do União na mesa de debates com as outras siglas da coalizão. As conversas, agora, serão conduzidas pelo vice-presidente Antônio de Rueda e por Elmar Nascimento (BA), líder do partido na Câmara dos Deputados.Os quatro partidos buscam tomar para si o rótulo de "terceira via" a Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além de Bivar, a lista de possibilidades do grupo tem nomes como Simone Tebet (MDB) e João Doria, vencedor das prévias do PSDB no ano passado. Eduardo Leite, outro tucano, também tem certo cartaz.