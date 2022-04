União Brasil desiste de impugnar Moro, mas bate o pé sobre ex-juiz em SP

Uma ala do União Brasil liderada por ACM Neto e outros sete líderes do partido não aceita que Moro concorra à Presidência (foto: Eduardo MATYSIAK / AFP) O União Brasil desistiu de impugnar a filiação do ex-juiz Sergio Moro, mas deixou claro em nota divulgada nesta noite (2/4) que seu papel com o partido é em São Paulo.

O documento foi assinado pelo presidente nacional do partido, Luciano Bivar, por ACM Neto — que encabeçava o pedido de impugnação — e pelo presidente da legenda em São Paulo, Antônio Eduardo de Rueda.

"Sua filiação ao União Brasil tem como objetivo a construção de um projeto político-partidário no estado de São Paulo e facilitar a construção do centro democrático, bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo país", continua.

"Tudo pacificado"

Segundo a assessoria de Moro, "a nota mostra que está tudo pacificado e que Moro tem duas missões: reforçar o projeto do União em São Paulo e participar das negociações para a construção de uma unidade entre as forças do centro democrático".

Uma ala do União Brasil liderada por ACM Neto e outros sete líderes do partido não aceita que Moro concorra à Presidência. Após Moro ter dito nesta sexta-feira (1º/4) que não havia desistido de sua pré-candidatura, o grupo anunciou pedido de impugnação que, se ocorresse, impediria o ex-juiz de concorrer a qualquer cargo nas eleições.