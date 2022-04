'Saúde está 100%', diz Bolsonaro, comendo pastel e tomando caldo de cana

(foto: Reprodução / Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o fim de semana para passear de moto pelas ruas de Brasília, neste sábado (02/4). No começo da tarde, ele esteve na Rua das Motos, no Sudoeste, onde comeu um pastel de queijo e tomou caldo de cana. Ao ser questionado por jornalistas sobre sua saúde, rebateu que está “100%”.









Pela manhã, Bolsonaro passeou de moto pelo Entorno de Brasília, esteve em uma borracharia em Valparaíso de Goiás (GO) e depois em um circo na Candangolândia. De volta a Brasília, assistiu a uma parte da posse de Dom Marcony Vinícius Ferreira, na Catedral Rainha da Paz, como arcebispo militar do Brasil. Depois, o presidente seguiu para o Sudoeste onde conversou com motociclistas e comeu outro pastel.





No último dia 28, Bolsonaro foi internado no Hospital Forças Armadas (HFA) após se sentir indisposto com dores na barriga e refluxo. Ele passou por uma bateria de exame e, na manhã do dia seguinte, teve alta. A suspeita dos médicos era de nova obstrução intestinal. No total, o presidente já passou por seis cirurgias.