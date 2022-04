Agostinho Patrus, favorito para ser o vice de Kalil, troca o PV pelo PSD

Agostinho Patrus deixou o PV para rumar ao PSD (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Agradeço aos amigos do @verdesmg. Foram 17 anos de muitas conquistas juntos. Inicio, agora, nova caminhada no @PSD_55. %u2014 Agostinho Patrus (@agostinhopatrus) April 2, 2022

PSD pode ter chapa 'puro-sangue' em Minas

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus, deixou o PV e se filiou ao PSD. A troca foi anunciada neste sábado (2/4). Agora, o deputado estadual passa a ser correligionário de Alexandre Kalil, pré-candidato ao governo mineiro.Agostinho é o favorito a ser candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-prefeito de Belo Horizonte."Agradeço aos amigos do Partido Verde-MG. Foram 17 anos de muitas conquistas juntos. Inicio, agora, nova caminhada no PSD", disse Patrus.A janela partidária, prazo para que políticos troquem de partido sem o risco de perder o mandato, terminou às 23h59 de ontem. As filiações, no entanto, podem ser oficialmente anunciadas hoje.O PV, antiga casa de Agostinho, deve compor uma federação com PT e PCdoB.O entorno de Kalil passou por agitações nos últimos dias: o PSB reiterou um convite para ele se juntar à sigla, mas a proposta não saiu do papel

Ontem, Agostinho Patrus e Kalil viajaram a Brasília (DF). Eles se encontraram com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional — e também do PSD. A conversa teve a participação do senador Alexandre Silveira, presidente pessedista em Minas Gerais e pré-candidato à reeleição.

"A eles [Kalil, Agostinho e Silveira], pré-candidatos nas próximas eleições, caberá a missão principal de apresentar um grande projeto para Minas", disse Pacheco. "O PSD se fortalece. Estamos unidos", assinalou.



O bate papo entre o quarteto serviu para alinhar as estratégias do PSD para a eleição estadual.

Quem também reivindica a vaga de senador na chapa é o PT, que tem o deputado federal Reginaldo Lopes como pré-candidato. Líder do partido na Câmara, o parlamentar tem o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defensor de aliança com Kalil.



"Sabemos que o PSD do Kalil tem o Alexandre Silveira, que tem a legitimidade de pleitear essa vaga para concorrer à reeleição. Mas, também temos um nome competitivo, que é do deputado federal Reginaldo Lopes", pontuou o deputado estadual Cristiano Silveira, presidente petista em Minas.