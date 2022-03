Pré-candidato, Kalil almoça com o presidente do PSB em Belo Horizonte

Alexandre Kalil deixou a Prefeitura de BH para tentar o governo mineiro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Carlos Siqueira, almoçou nesta quinta-feira (31/3) com Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas Gerais. O encontro ocorreu em Belo Horizonte.Os pessebistas não escondem o desejo de apoiar a candidatura de Kalil ao Palácio Tiradentes. A um dia do fim da janela partidária, prazo para que potenciais participantes do pleito de outubro troquem de legenda, fontes ligadas à cúpula do PSB garantem que a sigla tenta um movimento para atrair o ex-prefeito de Belo Horizonte aos quadros da sigla.Apesar disso, há quem diga que o encontro desta quinta não passou por um convite a Kalil. Siqueira veio a BH para ajudar, também, na montagem de chapas de candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.No PSD, a impressão de que Kalil continuaria no partido perdeu um pouco de força, mas aliados do prefeito asseguram que ele não vai se transferir.

Em 2014, Kalil chegou a lançar uma candidatura a deputado federal pelo PSB, mas desistiu durante a campanha.

Mesmo sem federação, PSB deve caminhar com PT regionalmente

O presidente do PSB, Carlos Siqueira, esteve em BH nesta quinta (31) (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 10/1/2019)

Em Minas, a tendência é que o PSB siga o mesmo caminho do PT. Nacionalmente, os socialistas chegaram a debater a possibilidade de compor a federação formada, além dos petistas, por PV e PCdoB.A ideia, no entanto, parece distante de sair do papel. Na semana passada, Siqueira afirmou à "Carta Capital" que a coalizão é "assunto encerrado" para o PSB.Mesmo assim, em Minas, os partidos devem caminhar lado a lado . A ideia do grupo é apoiar a candidatura de Kalil. Para o Senado Federal, o mais cotado é o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT.